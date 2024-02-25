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Две российские ракеты сбили в ночь на 25 февраля над Одесской областью, фото: Силы обороны юга Украины
Рашисты ночью атаковали Одесщину двумя ракетами Х-31П — Силы обороныhttps://racurs.ua/n192729-rashisty-nochu-atakovali-odesschinu-dvumya-raketami-h-31p-sily-oborony.htmlРакурс
Російські загарбники в ні Вночі ворог знов тероризував Україну атаками.
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Спочатку вони з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря спрямували по Одещині протирадіолокаційні ракети Х-31П. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Обидві ракети знищено силами протиповітряної оборони.
Згодом відбулися дві хвилі дронових атак з інтервалом у понад дві години:
- спочатку дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136» прямували з Криму в напрямку Дніпропетровщини через Миколаївщину і Херсонщину;
- у наступній хвилі через тимчасово окуповану Херсонщину дрони намагалися проскочити до центральних регіонів із подальшим прямуванням на захід.
Але силами наших підрозділів протиповітряної оборони вже за маршрутом їхнього прямування було завдано результативного ураження. Як результат 6 БпЛА знищено: 3 на Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині, 1 на Херсонщині, — вказано у повідомленні. — Влучань не допущено.
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