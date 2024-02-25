Дві російські ракети збили в ніч на 25 лютого над Одещиною, фото: Сили оборони півдня України

https://racurs.ua/ua/n192729-rashysty-vnochi-atakuvaly-odeschynu-dvoma-raketamy-h-31p-syly-oborony.html

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Російські загарбники в ні Вночі ворог знов тероризував Україну атаками.

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Спочатку вони з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря спрямували по Одещині протирадіолокаційні ракети Х-31П. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Обидві ракети знищено силами протиповітряної оборони.

Згодом відбулися дві хвилі дронових атак з інтервалом у понад дві години:

спочатку дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136» прямували з Криму в напрямку Дніпропетровщини через Миколаївщину і Херсонщину;

у наступній хвилі через тимчасово окуповану Херсонщину дрони намагалися проскочити до центральних регіонів із подальшим прямуванням на захід.