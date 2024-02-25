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Дві російські ракети збили в ніч на 25 лютого над Одещиною, фото: Сили оборони півдня України
Рашисти вночі атакували Одещину двома ракетами Х-31П — Сили оборониhttps://racurs.ua/ua/n192729-rashysty-vnochi-atakuvaly-odeschynu-dvoma-raketamy-h-31p-syly-oborony.htmlРакурс
Російські загарбники в ні Вночі ворог знов тероризував Україну атаками.
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Спочатку вони з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря спрямували по Одещині протирадіолокаційні ракети Х-31П. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Обидві ракети знищено силами протиповітряної оборони.
Згодом відбулися дві хвилі дронових атак з інтервалом у понад дві години:
- спочатку дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136» прямували з Криму в напрямку Дніпропетровщини через Миколаївщину і Херсонщину;
- у наступній хвилі через тимчасово окуповану Херсонщину дрони намагалися проскочити до центральних регіонів із подальшим прямуванням на захід.
Але силами наших підрозділів протиповітряної оборони вже за маршрутом їхнього прямування було завдано результативного ураження. Як результат 6 БпЛА знищено: 3 на Миколаївщині, 2 на Кіровоградщині, 1 на Херсонщині, — вказано у повідомленні. — Влучань не допущено.
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