Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Неудавшиеся попытки рашистов отбиться от дронов досками попали на видеоhttps://racurs.ua/n192736-neudavshiesya-popytki-rashistov-otbitsya-ot-dronov-doskami-popali-na-video.htmlРакурс
42-го Окрема Механізована Бригада у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 лютого, опублікувала відео, котре показує кілька невдалих спроб російських загарбників відбитися від українських дронів.
.
Смертельна битва російських десантників з нашими дронами закінчилась з рахунком 0:3, — зазначається в описі відео.
На відео показано кілька епізодів, на яких рашисти намагалися протистояти дронам:
- жбурляючи в них зброю;
- відбиваючись від них дошками;
- залягаючи на дно.
Проте їм ці «сучасні» прийоми не допомогли! — наголошують у 42-й ОМБР.
Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...