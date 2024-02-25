Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Неудавшиеся попытки рашистов отбиться от дронов досками попали на видео

25 фев 2024, 13:58
999

42-го Окрема Механізована Бригада у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 лютого, опублікувала відео, котре показує кілька невдалих спроб російських загарбників відбитися від українських дронів.


.

Смертельна битва російських десантників з нашими дронами закінчилась з рахунком 0:3, — зазначається в описі відео.

На відео показано кілька епізодів, на яких рашисти намагалися протистояти дронам:

  • жбурляючи в них зброю;
  • відбиваючись від них дошками;
  • залягаючи на дно.

Проте їм ці «сучасні» прийоми не допомогли! — наголошують у 42-й ОМБР.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров