Невдалі спроби рашистів відбитися від дронів дошками потрапили на відео

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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Невдалі спроби рашистів відбитися від дронів дошками потрапили на відеоhttps://racurs.ua/ua/n192736-nevdali-sproby-rashystiv-vidbytysya-vid-droniv-doshkamy-potrapyly-na-video.htmlРакурс
42-го Окрема Механізована Бригада у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 лютого, опублікувала відео, котре показує кілька невдалих спроб російських загарбників відбитися від українських дронів.
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Смертельна битва російських десантників з нашими дронами закінчилась з рахунком 0:3, — зазначається в описі відео.
На відео показано кілька епізодів, на яких рашисти намагалися протистояти дронам:
- жбурляючи в них зброю;
- відбиваючись від них дошками;
- залягаючи на дно.
Проте їм ці «сучасні» прийоми не допомогли! — наголошують у 42-й ОМБР.
Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.
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