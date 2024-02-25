Невдалі спроби рашистів відбитися від дронів дошками потрапили на відео

Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192736-nevdali-sproby-rashystiv-vidbytysya-vid-droniv-doshkamy-potrapyly-na-video.html

Ракурс

42-го Окрема Механізована Бригада у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 лютого, опублікувала відео, котре показує кілька невдалих спроб російських загарбників відбитися від українських дронів.

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Смертельна битва російських десантників з нашими дронами закінчилась з рахунком 0:3, — зазначається в описі відео.

На відео показано кілька епізодів, на яких рашисти намагалися протистояти дронам:

жбурляючи в них зброю;

відбиваючись від них дошками;

залягаючи на дно.

Проте їм ці «сучасні» прийоми не допомогли! — наголошують у 42-й ОМБР.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.