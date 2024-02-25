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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Невдалі спроби рашистів відбитися від дронів дошками потрапили на відео

25 лют 2024, 13:58
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42-го Окрема Механізована Бригада у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 лютого, опублікувала відео, котре показує кілька невдалих спроб російських загарбників відбитися від українських дронів.


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Смертельна битва російських десантників з нашими дронами закінчилась з рахунком 0:3, — зазначається в описі відео.

На відео показано кілька епізодів, на яких рашисти намагалися протистояти дронам:

  • жбурляючи в них зброю;
  • відбиваючись від них дошками;
  • залягаючи на дно.

Проте їм ці «сучасні» прийоми не допомогли! — наголошують у 42-й ОМБР.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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