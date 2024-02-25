Владимир Зеленский впервые озвучил потери Украины. Фото: ОП

https://racurs.ua/n192746-zelenskiy-nazval-uslovie-prodvijeniya-vsu-na-fronte.html

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Умову просування Сил оборони на фронті в Україні назвав президент Володимир Зеленський.

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Українські захисники зможуть знову відтіснити російських окупантів, коли перевага ворога в артилерії значно зменшиться. В іншому випадку доведеться стояти в обороні чи втрачати території. Про це глава держави заявив 25 лютого під час прес-конференції на форумі «Україна. Рік 2024».

За його словами, інтенсивність застосування артилерії з боку агресора наприкінці 2023 року та на початку цього року була 1 до 12.

Президент наголосив, що співвідношення сил з армією рф зараз 1 до 7. Щоб відтіснити росіян, співвідношення сил має бути 1 до 1,5 чи 3. Тоді армія України зможе швидше просуватися вперед. Однак без цього ЗСУ або стоятимуть на своїх позиціях, або втрачатимуть по 150−100 м української території.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вперше розкрив втрати Сил оборони України. За його словами, втрати України становлять 31 тис. військових, а російська федерація у війні з Україною втратила 180 тис. окупантів.