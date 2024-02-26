Командующий ОСУВ «Таврия» – россияне штурмуют под Марьинкой, ВСУ закрепляются западнее Авдеевки

https://racurs.ua/n192768-komanduuschiy-osuv-tavriya-rossiyane-shturmuut-pod-marinkoy-vsu-zakreplyautsya-zapadnee.html

Ракурс

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» противник нарощує кількість авіаударів (за минулу добу — 45) та штурмових дій (72 бойові зіткнення — найбільше за останні два тижні). Також агресор вчинив 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.

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Про це повідомив 26 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр тарнавський.

На Мар’їнському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під Авдіївкою — 25, на Запоріжжі — 6.

На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів західніше Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян та завдати йому якнайбільших втрат, — написав Тарнавський.

При цьому по всій операційній зоні ОСУВ «Таврія» загальні втрати ворога (вбитими і пораненими) за 25 лютого становили 447 осіб. Абсолютна більшість із них — саме на Донеччині та під Авдіївкою.

Втрати ворога в озброєнні та військовій техніці склали 62 одиниці, не враховуючи 266 БпЛА. Зокрема, знищено або пошкоджено 13 танків, 32 ББМ, дві артсистеми, 15 автомобілів. Також знищено склад боєприпасів ворога.

Раніше «Ракурс» писав, що російські виродки вийшли на околиці Орлівки — наступного населеного пункту після захопленого Ластівкіно на захід від Авдіївки.