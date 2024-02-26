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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Главком»

Закон о демобилизации срочников подписал Зеленский

26 фев 2024, 16:46
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 26 лютого, підписав закон про демобілізацію строковиків.


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Про це свідчать дані, вказані у картці законопроекту на сайті Ради.

Ухвалений парламентом законопроект № 11035 передбачає, що військові-строковики, термін служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад встановлені строки, як виняток звільняються з військової служби у запас у строки, визначені указом президента України. Законопроект ухвалили з нормою, яка передбачає відстрочку від подальшої мобілізації у 12 місяців.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначає, що тепер потрібно ще дочекатися відповідного окремого указу від президента.

Президент підписав закон про демобілізацію строковиків, — зазначив він. — Отже — тепер чекаємо на указ. Це останнє, що необхідно зробити.

Источник: Ракурс


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