Закон про демобілізацію строковиків підписав Зеленський

Володимир Зеленський, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n192773-zakon-pro-demobilizaciu-strokovykiv-pidpysav-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 26 лютого, підписав закон про демобілізацію строковиків.

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Про це свідчать дані, вказані у картці законопроекту на сайті Ради.

Ухвалений парламентом законопроект № 11035 передбачає, що військові-строковики, термін служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад встановлені строки, як виняток звільняються з військової служби у запас у строки, визначені указом президента України. Законопроект ухвалили з нормою, яка передбачає відстрочку від подальшої мобілізації у 12 місяців.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначає, що тепер потрібно ще дочекатися відповідного окремого указу від президента.