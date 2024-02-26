Закон про демобілізацію строковиків підписав Зеленський

Закон про демобілізацію строковиків підписав Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n192773-zakon-pro-demobilizaciu-strokovykiv-pidpysav-zelenskyy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 26 лютого, підписав закон про демобілізацію строковиків.
Про це свідчать дані, вказані у картці законопроекту на сайті Ради.
Ухвалений парламентом законопроект № 11035 передбачає, що військові-строковики, термін служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад встановлені строки, як виняток звільняються з військової служби у запас у строки, визначені указом президента України. Законопроект ухвалили з нормою, яка передбачає відстрочку від подальшої мобілізації у 12 місяців.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначає, що тепер потрібно ще дочекатися відповідного окремого указу від президента.
Президент підписав закон про демобілізацію строковиків, — зазначив він. — Отже — тепер чекаємо на указ. Це останнє, що необхідно зробити.