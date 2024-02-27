В Париже уточнили, что могут делать западные военные в Украине

https://racurs.ua/n192814-v-parije-utochnili-chto-mogut-delat-zapadnye-voennye-v-ukraine.html

Ракурс

Війська західних країн у разі теоретичного відправлення в Україну, яке запропонував напередодні Емманюель Макрон, не братимуть участі в бойових діях.

.

Про це заявив 27 лютого міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Голова французького МЗС заявив, що Париж «повинен розглянути нові дії на підтримку України».

Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території. Деякі з цих дій можуть потребувати присутності на українській території, не переходячи при цьому межу бойових дій, — додав Сежурне. — Нічого не можна виключати. Це було і залишається сьогодні позицією президента Республіки, — наголосив міністр закордонних справ Франції.

Раніше у НАТО і трьох країнах відреагували на пропозицію Франції відправити війська до України.

Прем'єр-міністр Швеції, яка невдовзі стане членом Альянсу, Ульф Крістерссон заявив, що «Україні це не потрібно». Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик сказав, що у країни «немає такого проєкту або ідеї». Чеська Республіка не збирається відправляти війська в Україну, — сказав прем'єр-міністр Петр Фіала. Міністерка оборони Яна Чернохова додала, що їй також нічого не відомо про таку ініціативу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг резюмував, що в Альянсу теж немає планів відправляти свої війська до України.

Ми це обговорили, консенсусу поки що не досягнуто, але нічого не може бути виключено, — так 26 лютого заявив президент Франції Еммануель Макрон про можливе відправлення військ країн ЄС в Україну після конференції європейських лідерів у Парижі, присвяченій допомозі Україні.