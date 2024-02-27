Ракурсhttps://racurs.ua/
В Парижі уточнили, що можуть робити західні військові в Україні
В Парижі уточнили, що можуть робити західні військові в Україніhttps://racurs.ua/ua/n192814-v-paryji-utochnyly-scho-mojut-robyty-zahidni-viyskovi-v-ukrayini.htmlРакурс
Війська західних країн у разі теоретичного відправлення в Україну, яке запропонував напередодні Емманюель Макрон, не братимуть участі в бойових діях.
.
Про це заявив 27 лютого міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.
Голова французького МЗС заявив, що Париж «повинен розглянути нові дії на підтримку України».
Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території. Деякі з цих дій можуть потребувати присутності на українській території, не переходячи при цьому межу бойових дій, — додав Сежурне. — Нічого не можна виключати. Це було і залишається сьогодні позицією президента Республіки, — наголосив міністр закордонних справ Франції.
Раніше у НАТО і трьох країнах відреагували на пропозицію Франції відправити війська до України.
Прем'єр-міністр Швеції, яка невдовзі стане членом Альянсу, Ульф Крістерссон заявив, що «Україні це не потрібно». Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик сказав, що у країни «немає такого проєкту або ідеї». Чеська Республіка не збирається відправляти війська в Україну, — сказав прем'єр-міністр Петр Фіала. Міністерка оборони Яна Чернохова додала, що їй також нічого не відомо про таку ініціативу.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг резюмував, що в Альянсу теж немає планів відправляти свої війська до України.
Ми це обговорили, консенсусу поки що не досягнуто, але нічого не може бути виключено, — так 26 лютого заявив президент Франції Еммануель Макрон про можливе відправлення військ країн ЄС в Україну після конференції європейських лідерів у Парижі, присвяченій допомозі Україні.
Для безпеки Європи необхідна поразка росії у війні в Україні, — заявив Макрон.
Французький президент також повідомив про створення коаліції з постачання далекобійного озброєння Україні.
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...