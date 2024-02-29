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Ракурс
ВСУ ударили по скоплению рашистов из РСЗО, фото: Генштаб ВСУ

ВСУ украинскими РСЗО ударили по скоплению рашистов в Оленовке

29 фев 2024, 09:36
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ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.


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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За попередніми даними, в результаті ворог зазнав таких втрат:

  • 19 мертвих окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу;
  • 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.

Вчора, 28 лютого, екс-нардеп, колаборант Олег Царьов у своєму Telegram-каналі опублікував повідомлення про те, що ЗСУ з РСЗВ HIMARS вдарили по рашистах під час церемонії нагородження. Деталей Царьов наводити не став.

Водночас у російських Telegram-каналах з’явилися повідомлення про те, що ввечері 27 лютого ЗСУ завдали удару по місцю збору особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти рф у населеному пункті Оленівка Донецької області. Дані про втрати, які наводять росіяни, співпадають з вказаною Генштабом ЗСУ кількістю знищених рашистів.

Источник: Ракурс


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