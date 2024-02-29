ЗСУ українськими РСЗВ вдарили по скупченню рашистів в Оленівці

ЗСУ вдарили по скупченню рашистів з РСЗВ, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n192850-zsu-ukrayinskymy-rszv-vdaryly-po-skupchennu-rashystiv-v-olenivci.html

Ракурс

ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За попередніми даними, в результаті ворог зазнав таких втрат:

19 мертвих окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу;

12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.

Вчора, 28 лютого, екс-нардеп, колаборант Олег Царьов у своєму Telegram-каналі опублікував повідомлення про те, що ЗСУ з РСЗВ HIMARS вдарили по рашистах під час церемонії нагородження. Деталей Царьов наводити не став.

Водночас у російських Telegram-каналах з’явилися повідомлення про те, що ввечері 27 лютого ЗСУ завдали удару по місцю збору особового складу 155-ї окремої бригади морської піхоти рф у населеному пункті Оленівка Донецької області. Дані про втрати, які наводять росіяни, співпадають з вказаною Генштабом ЗСУ кількістю знищених рашистів.