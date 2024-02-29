Рашисты вербуют на войну против Украины наркопреступников

Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне вербуют наркопреступников на войну, фото: Crime-UA
Рашисты вербуют на войну против Украины наркопреступниковhttps://racurs.ua/n192856-rashisty-verbuut-na-voynu-protiv-ukrainy-narkoprestupnikov.htmlРакурс
У росії поліція отримала вказівку не заводити справу на наркозлочинців й натомість вербувати їх до контракту зі збройними силами рф.
.
Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на інформовані джерела.
Зазначається, що у рф при затриманні осіб підозрюваних у збуті та поширенні наркотичних засобів:
- доставляють їх у відділок, але не відкривають справи;
- прибуває прокурор та представник військкомату, які схиляють затриманого до підписання контракту з зс рф.
Таким чином рф вербує фактично майбутніх ув’язнених на досудовому етапі, сподіваючись таким чином уникнути соціальної напруги через мобілізацію в країні. Тобто, у кремлі не переймаються долею цих злочинців й відправляють їх у м’ясні штурми, — наголошують у ЦНС й закликають передавати інформацію про ворога до відповідного чат-бота.
Читайте также
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...