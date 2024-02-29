Рашисты вербуют на войну против Украины наркопреступников

Россияне вербуют наркопреступников на войну, фото: Crime-UA

https://racurs.ua/n192856-rashisty-verbuut-na-voynu-protiv-ukrainy-narkoprestupnikov.html

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У росії поліція отримала вказівку не заводити справу на наркозлочинців й натомість вербувати їх до контракту зі збройними силами рф.

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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що у рф при затриманні осіб підозрюваних у збуті та поширенні наркотичних засобів:

доставляють їх у відділок, але не відкривають справи;

прибуває прокурор та представник військкомату, які схиляють затриманого до підписання контракту з зс рф.