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Ракурс
Росіяни вербують наркозлочинців на війну, фото: Crime-UA

Рашисти вербують на війну проти України наркозлочинців

29 лют 2024, 12:46
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У росії поліція отримала вказівку не заводити справу на наркозлочинців й натомість вербувати їх до контракту зі збройними силами рф.


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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що у рф при затриманні осіб підозрюваних у збуті та поширенні наркотичних засобів:

  • доставляють їх у відділок, але не відкривають справи;
  • прибуває прокурор та представник військкомату, які схиляють затриманого до підписання контракту з зс рф.

Таким чином рф вербує фактично майбутніх ув’язнених на досудовому етапі, сподіваючись таким чином уникнути соціальної напруги через мобілізацію в країні. Тобто, у кремлі не переймаються долею цих злочинців й відправляють їх у м’ясні штурми, — наголошують у ЦНС й закликають передавати інформацію про ворога до відповідного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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