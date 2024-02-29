Рашисти вербують на війну проти України наркозлочинців

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Росіяни вербують наркозлочинців на війну, фото: Crime-UA
Рашисти вербують на війну проти України наркозлочинцівhttps://racurs.ua/ua/n192856-rashysty-verbuut-na-viynu-proty-ukrayiny-narkozlochynciv.htmlРакурс
У росії поліція отримала вказівку не заводити справу на наркозлочинців й натомість вербувати їх до контракту зі збройними силами рф.
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Про це сьогодні, 29 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на інформовані джерела.
Зазначається, що у рф при затриманні осіб підозрюваних у збуті та поширенні наркотичних засобів:
- доставляють їх у відділок, але не відкривають справи;
- прибуває прокурор та представник військкомату, які схиляють затриманого до підписання контракту з зс рф.
Таким чином рф вербує фактично майбутніх ув’язнених на досудовому етапі, сподіваючись таким чином уникнути соціальної напруги через мобілізацію в країні. Тобто, у кремлі не переймаються долею цих злочинців й відправляють їх у м’ясні штурми, — наголошують у ЦНС й закликають передавати інформацію про ворога до відповідного чат-бота.
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