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Работу ударных беспилотников по рашистам на Авдеевском направлении показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192858-rabotu-udarnyh-bespilotnikov-po-rashistam-na-avdeevskom-napravlenii-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
На Авдіївському напрямку українські військові з 23-ї Окремої механізованої бригади за допомогою ударних безпілотників знищують російських загарбників.
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Відповідне відео сьогодні, 29 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Вони лізуть, ми їх б'ємо. Рутина зовнішнього пілота ударного БПЛА, — зазначається в описі відео.
На відео показано, як рашистів знищують влучним скиданням вибухових пристроїв з безпілотників.
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