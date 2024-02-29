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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Работу ударных беспилотников по рашистам на Авдеевском направлении показали ВСУ (ВИДЕО)

29 фев 2024, 13:42
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На Авдіївському напрямку українські військові з 23-ї Окремої механізованої бригади за допомогою ударних безпілотників знищують російських загарбників.


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Відповідне відео сьогодні, 29 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Вони лізуть, ми їх б'ємо. Рутина зовнішнього пілота ударного БПЛА, — зазначається в описі відео.

На відео показано, як рашистів знищують влучним скиданням вибухових пристроїв з безпілотників.

Источник: Ракурс


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