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Ракурс
В Азовском море загорелся катер российских пограничников

В Азовском море загорелся катер российской ФСБ (АУДИО)

29 фев 2024, 18:08
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В Азовському морі горів російський катер берегової охорони.


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Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог зазнав втрат — ліквідовано п’ятьох загарбників.

Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу, — зазначили в ГУР.

Причини пожежі та характер втрат противника уточнюються.

Источник: Ракурс


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