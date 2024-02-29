Ракурсhttps://racurs.ua/
В Азовском море загорелся катер российских пограничников
В Азовском море загорелся катер российской ФСБ (АУДИО)https://racurs.ua/n192872-v-azovskom-more-zagorelsya-kater-rossiyskoy-fsb-audio.htmlРакурс
В Азовському морі горів російський катер берегової охорони.
.
Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог зазнав втрат — ліквідовано п’ятьох загарбників.
Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу, — зазначили в ГУР.
Причини пожежі та характер втрат противника уточнюються.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...