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В Азовському морі загорівся катер російських прикордонників
В Азовському морі загорівся катер російської ФСБ (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n192872-v-azovskomu-mori-zagorivsya-kater-rosiyskoyi-fsb-audio.htmlРакурс
В Азовському морі горів російський катер берегової охорони.
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Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог зазнав втрат — ліквідовано п’ятьох загарбників.
Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу, — зазначили в ГУР.
Причини пожежі та характер втрат противника уточнюються.
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