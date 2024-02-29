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Ракурс
В Азовському морі загорівся катер російських прикордонників

В Азовському морі загорівся катер російської ФСБ (АУДІО)

29 лют 2024, 18:08
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В Азовському морі горів російський катер берегової охорони.


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Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог зазнав втрат — ліквідовано п’ятьох загарбників.

Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу, — зазначили в ГУР.

Причини пожежі та характер втрат противника уточнюються.

Джерело: Ракурс


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