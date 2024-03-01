Землетрясение зафиксировали на Полтавщине. Карта: Главный центр специального контроля

https://racurs.ua/n192884-zemletryasenie-zafiksirovali-na-poltavschine-karta.html

Ракурс

Землетрус у Полтавській області зафіксували вночі 1 березня.

.

Підземні поштовхи магнітудою 3,6.сталися о 2.22 у Решетилівському районі. Епіцентр землетрусу знаходиться на захід від міста Полтава на глибині 10 км. Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.

Зазначається, що за класифікацією землетрусів він відноситься до ледь відчутних. Вагання могли відчуватися лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

В Центрі нагадали, що подібні за силою землетруси на території Полтавської області реєструвалися у 2023 році. Так, минулоріч на Полтавщині відбулися підземні поштовхи 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5 та 2,7 відповідно.

Нагадаємо, 9 жовтня у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 4,5. Епіцентр землетрусу був поруч зі словацьким містечком Гуменне поряд з Ужгородом. Мешканці українського обласного центру відчули поштовхи у своїх помешканнях.