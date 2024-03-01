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Сеть магазинов Zara возвращается на рынок Украины. Фото:
Сеть магазинов Zara возвращается на рынок Украиныhttps://racurs.ua/n192891-set-magazinov-zara-vozvraschaetsya-na-rynok-ukrainy.htmlРакурс
Мережа магазинів Zara готується знову відкрити магазини в Україні після дворічної перерви.
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Магазини відомого іспанського бренду почнуть відчинятися у квітні. Inditex планує знову відкрити 50 із понад 80 магазинів у країні. Відновлення роботи почнуть з 20 магазинів, зокрема у торгових центрах Києва. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на компанію Inditex.
Зазначається, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів й адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деяких з українських робітників, які працюватимуть в магазинах Zara, направили на навчання до Польщі.
Як відомо, компанія Inditex закрила свої магазини в Україні 24 лютого 2022 року — були зачинені Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti та Bershka. Відтоді компанія припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та зарплату своїм працівникам.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року шведська мережа магазинів одягу H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні.
Джерело: Financial Times
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