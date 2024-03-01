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Выучиться на оператора гражданских дронов. Фото:
Операторов гражданских дронов будут обучать в техникумах Украины — Федоровhttps://racurs.ua/n192896-operatorov-grajdanskih-dronov-budut-obuchat-v-tehnikumah-ukrainy-fedorov.htmlРакурс
Вивчитись на оператора цивільних дронів можна буде у сімох професійних технічних училищах.
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Нову програму запровадять у семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях. БПЛА для практичного навчання та підготовку викладачів здійснили за гроші Євросоюзу. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook.
У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії, — зазначив він.
За словами міністра, для України надважливо вміти керувати цивільним дроном, бо ці БПЛА можна буде використовувати використовують під час посівної, у рятувальних операціях й розмінуванні. Також ці дрони допоможуть оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.
Нагадаємо, український фотограф, який став дроноводом, самостійно знищив понад 30 російських танків. У деякі дні він витрачає до 10 дронів і влучає у 80% випадків.
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