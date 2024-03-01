Вивчитись на оператора цивільних дронів. Фото:

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Вивчитись на оператора цивільних дронів можна буде у сімох професійних технічних училищах.

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Нову програму запровадять у семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях. БПЛА для практичного навчання та підготовку викладачів здійснили за гроші Євросоюзу. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook.

У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії, — зазначив він.

За словами міністра, для України надважливо вміти керувати цивільним дроном, бо ці БПЛА можна буде використовувати використовують під час посівної, у рятувальних операціях й розмінуванні. Також ці дрони допоможуть оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.

Нагадаємо, український фотограф, який став дроноводом, самостійно знищив понад 30 російських танків. У деякі дні він витрачає до 10 дронів і влучає у 80% випадків.