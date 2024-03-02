Разрушение в Одессе. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n192917-shahed-popal-v-mnogoetajku-v-odesse-est-pogibshie-i-ranenye-foto.html

Ракурс

Одеса відбивалася від нальоту російських дронів-камікадзе.

.

У ніч проти 2 березня ворог атакував місто та область вісьмома ударними дронами типу «Шахед» з акваторії Чорного моря. Підрозділи ППО протягом години в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Сім безпілотників захисники зуміли знищити, але один дрон під час маневрів серед житлових кварталів влучив в одеську дев’ятиповерхівку. Про це Сили оборони півдня України повідомили у Telegram.

Через влучання по житловому будинку частина багатоповерхівки обвалилася. Зруйновано цілий під’їзд. Міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram повідомив про двох загиблих та сімох поранених. Під завалами ще можуть бути люди, семеро мешканців будинку не виходять на зв’язок.

Також в місті пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів, — зазначив мер.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що до пошуків залучені кінологи. Психологи поліції та ДСНС, які на місці надають психологічну допомогу, по неї звернулись вже понад півсотні людей.

Також оперативно розгорнули пункти обігріву, адже внаслідок обстрілу без теплопостачання залишились десяток багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня росіяни спрямували чотири ракети С-300 по Костянтинівці. У місті внаслідок атаки було пошкоджено 18 будівель — багатоповерхівки, дитячі садки, лікарня, хлібозавод і обʼєкти підприємств. На щастя, ніхто не постраждав.