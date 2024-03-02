В Украине испытывают специальные модульные бронежилеты. Фото: Минобороны

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Ракурс

Спеціальні модульні бронежилети почали випробовувати в Україні.

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Міністерство оборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ. Особливість такого бронежилета полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний. Про це 2 березня повідомили в оборонному відомстві.

За словами заступника міністра оборони Віталія Половенка, відомство отримало запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів, який може врятувати бійця на воді. Цей модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.

Зазначається, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів Сил оборони. Декілька зразків таких «плавучих бронежилетів» вже передали в частини для випробувань.

Нагадаємо, у січні Міністерство оборони України сертифікувало другу вітчизняну модель бронежилета, розроблену спеціально для жінок. Захисні властивості бронежилета аналогічні чоловічим моделям, а вага моделі становить від 10,5 кг і залежить від комплектації.