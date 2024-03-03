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Сообщают о ночных взрывах в оккупированной Феодосии, целью могла быть нефтебаза
Сообщают о ночных взрывах в оккупированной Феодосии, целью могла быть нефтебаза (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192945-soobschaut-o-nochnyh-vzryvah-v-okkupirovannoy-feodosii-celu-mogla-byt-neftebaza-video.htmlРакурс
Вночі у Феодосії (тимчасово окупований московитами Крим) лунали вибухи.
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Як пише канал «Кримський вітер», після деяких із них у район нафтобази мчали машини швидкої допомоги.
У тимчасово окупованому Криму у ніч проти 3 березня працювали сили та засоби протиповітряної оборони російських загарбників нібито через масовану атаку із застосуванням безпілотників. Перед тим на півострові була серія вибухів.
Як стверджують в оборонному відомстві країни-агресора, йдеться про 38 безпілотників. У такому «нальоті» російська сторона традиційно звинувачує Україну.
В російському міністерстві вчергове заявили про «припинення спроби» атаки дронів по якихось об'єктах.
Зокрема, у відомстві звітують про знищення усіх 38 безпілотників над територією захопленого Криму.
Також цієї ночі повідомлялося, що у місті Феодосія на сході тимчасово окупованого Криму прогриміли потужні вибухи. У місцевих пабліках казали про роботу ППО у місті по безпілотниках, які, ймовірно, намагаються атакувати місцеву нафтобазу.
Крім того, окупаційна «адміністрація» заявляла про перекриття автомобільного руху Кримським мостом.
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