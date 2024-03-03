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Ракурс
В россии появились похожие на китайские 122 мм снаряды

На фронте заметили использование снарядов, похожих на китайские

3 мар 2024, 11:37
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росія почала використовувати 122-мм артилерійські снаряди, які ззовні мають схожість зі снарядами китайського виробництва.


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Про це повідомляють OSINT-канали у X (Twitter).

Артилерійські 122-мм уламково-фугасні снаряди підвищеної дальності ОФ-56ІМ-1м, які російська армія почала отримувати до 122-мм гаубиць Д-30, має деяку схожість з китайськими 122-мм снаряд.

Наразі невідомо, чи виробляються ці снаряди на території росії, або ж Китай передає їх напряму, в рамках допомоги.

«Мілітарний» зазначає, що нові снаряди ОФ-56ІМ-1м мають на 4 км більшу дальність польоту, а ніж звичайні 122-мм уламково-фугасні снаряди. За повідомленнями російських джерел, надходження нових снарядів дозволило вийти з сильного дефіциту, оскільки темпи їх виробництва на території рф невеликі.

Крім китайських снарядів, росія активно використовує на фронті артилерійські снаряди виробництва КНДР, які активно надходять з цієї країни до артилерійських частин окупантів на території України.

Источник: Ракурс


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