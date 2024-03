У росії зʼявилися схожі на китайські 122 мм снаряди

росія почала використовувати 122-мм артилерійські снаряди, які ззовні мають схожість зі снарядами китайського виробництва.

.

Про це повідомляють OSINT-канали у X (Twitter).

Артилерійські 122-мм уламково-фугасні снаряди підвищеної дальності ОФ-56ІМ-1м, які російська армія почала отримувати до 122-мм гаубиць Д-30, має деяку схожість з китайськими 122-мм снаряд.

The first two pictures are the new ruSSian OF56IM 122mm munition with the increased by 4km range.



On the last two pictures are the PLA artillery. pic.twitter.com/E2JGIpydTA