Джерела Bloomberg - Китай розробляє ударні дрони для росії

https://racurs.ua/ua/n196933-djerela-bloomberg-kytay-rozroblyaie-udarni-drony-dlya-rosiyi.html

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Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, аналогічний іранському «шахеду», який російська армія використовує для ударів по Україні.

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Про це повідомляє з посиланням на неназваних європейських чиновників агентство Bloomberg.

За їхніми даними, у 2023 році компанії провели переговори про співпрацю з виробництва копій «шахедів», а цього року розпочали розробку та тестування моделі в рамках підготовки до відправки до росії, повідомили співрозмовники видання. Вони уточнили, що китайські дрони ще не використовувалися в Україні.

Раніше китайські оборонні сайти та кілька ЗМІ розповіли, що в країні розробляється ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за описом і зовні схожий на іранський Shahed 136.

У квітні Bloomberg писав, що Китай надає росії для військових цілей супутникові знімки, мікроелектроніку та верстати, а також низку технологій, що використовуються під час виробництва озброєнь.

До цього часу Китай утримувався від прямих поставок росії летальної зброї. Як заявили Bloomberg американські офіційні особи, співпраця з Москвою у виробництві ударних дронів може сигналізувати про безпрецедентну ескалацію і майже напевно викличе рішучі дії у відповідь — такі як санкції — проти другої за величиною економіки світу.

Один із них сказав виданню, що, за оцінками США, Китай поки що обмірковує, чи варто відправляти до росії готові БПЛА, але тим часом експортує комплектуючі, які можна переобладнати на ударні дрони.

США ще не дійшли висновку, що Китай відправляє летальну допомогу росії, сказав представник американського істеблішменту, однак визнавши, що інші країни можуть інакше інтерпретувати ці повідомлення.

Китай не постачає зброю сторонам українського конфлікту та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, — заявив речник посольства Китаю в США Лю Пен Юй.

Однак багато хто на Заході не вірить у нейтралітет Китаю.

Ми прагнемо розкрити той факт, що КНР більше не є нейтральним гравцем, і попередити Китай про ризик опинитися серед країн, які підтримують росію в цій агресивній війні, що не спровокована, — заявила у вівторок посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

Президент України Володимир Зеленський заявляв на саміті G7, що голова КНР Сі Цзіньпін дав йому слово, що не постачатиме росії зброю.