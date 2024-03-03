Ракурсhttps://racurs.ua/
Разрушение в Курахово. Фото: Вадим Филашкин
Враг сбросил авиабомбу на центр Курахово, 16 человек пострадали (ФОТО)https://racurs.ua/n192965-vrag-sbrosil-aviabombu-na-centr-kurahovo-16-chelovek-postradali-foto.htmlРакурс
Армія росії продовжує обстрілювати мирні міста на Донбасі.
.
У неділю, 3 березня, ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на Курахове Донецької області. Бомба поцілила по центу міста. Поранення дістали 16 осіб. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.
За його словами, усіх постраждалі зараз перебувають у лікарні. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Двоє поранених перебувають у важкому стані.
У самому Кураховому пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок. На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальники.
Нагадаємо, у ніч на 1 березня російські військові запустили чотири ракети С-300 по Костянтинівці Донецької області. У місті було пошкоджено 18 будівель — багатоповерхівки, дитячі садки, лікарня, хлібозавод і обʼєкти підприємств. На щастя, ніхто не постраждав.
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...