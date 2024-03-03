Разрушение в Курахово. Фото: Вадим Филашкин

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Армія росії продовжує обстрілювати мирні міста на Донбасі.

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У неділю, 3 березня, ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на Курахове Донецької області. Бомба поцілила по центу міста. Поранення дістали 16 осіб. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

За його словами, усіх постраждалі зараз перебувають у лікарні. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Двоє поранених перебувають у важкому стані.

У самому Кураховому пошкоджено щонайменше 15 багатоповерхівок. На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня російські військові запустили чотири ракети С-300 по Костянтинівці Донецької області. У місті було пошкоджено 18 будівель — багатоповерхівки, дитячі садки, лікарня, хлібозавод і обʼєкти підприємств. На щастя, ніхто не постраждав.