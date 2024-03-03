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Последствия попадания в Одессе. Фото: ГСЧС
В Одессе под завалами нашли тела еще двоих детейhttps://racurs.ua/n192971-v-odesse-pod-zavalami-nashli-tela-esche-dvoih-detey.htmlРакурс
Кількість жертв вчорашньої російської атаки на Одесу зросла.
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У неділю, 3 березня, під завалами рятувальники знайшли загиблого хлопчика. Сергію було 10 років. Також деблокували тіло восьмирічної дівчинки Злати. Крім того, у лікарні померла 61-річна одеситка, яка була госпіталізована після дронової атаки. Весь час вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Кількість загиблих в Одесі зросла до 12 осіб. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.
Очільник ОВА додав, що рятувальна операція на місці влучання російського «Шахеда» триває, до неї залучено 215 осіб. Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде з’ясована доля всіх, хто був у будинку.
П’ятьох постраждалих вдалося врятувати, а всім постраждалим надається необхідна допомога.
Нагадаємо, серед загиблих через дроновий удар по Одесі — подружжя військових Олег та Тетяна Кравці та їхня семимісячна донька Ліза. У неділю, 3 березня, тіла мами й дитини витягли з-під завалів.
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