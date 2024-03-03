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Один FPV-дрон уничтожил российский десант на БМП. Скриншот с видео
Один украинский FPV-дрон уничтожил 11 оккупантов на БМП (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192972-odin-ukrainskiy-fpv-dron-unichtojil-11-okkupantov-na-bmp-video.htmlРакурс
Українські FPV-дрони продовжують наводити жах на російських загарбників.
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Оператори Сил оборони майстерно керують такими безпілотниками, що щодня додає військових втрат росії. Лише один дрон може завдати великих втрат окупантам. Про один із таких випадків 3 березня повідомив Telegram-канал «Батальйон безпілотних систем».
Поблизу Авдіївки дрон-камікадзе під управлінням бійців Третьої штурмової бригади уразив російський десант на бойовій машині піхоти. Внаслідок влучання були ліквідовані дев’ять окупантів, які перебували «на броні», командир БМП та механік-водій.
Нагадаємо, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали, як б’ють FPV-дронами окупантів. На одному з опублікованих відео видно, як росіяни намагалися втекти від безпілотників, але це їм не вдалося.
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