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Ракурс
Один FPV-дрон уничтожил российский десант на БМП. Скриншот с видео

Один украинский FPV-дрон уничтожил 11 оккупантов на БМП (ВИДЕО)

3 мар 2024, 20:18
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Українські FPV-дрони продовжують наводити жах на російських загарбників.


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Оператори Сил оборони майстерно керують такими безпілотниками, що щодня додає військових втрат росії. Лише один дрон може завдати великих втрат окупантам. Про один із таких випадків 3 березня повідомив Telegram-канал «Батальйон безпілотних систем».

Поблизу Авдіївки дрон-камікадзе під управлінням бійців Третьої штурмової бригади уразив російський десант на бойовій машині піхоти. Внаслідок влучання були ліквідовані дев’ять окупантів, які перебували «на броні», командир БМП та механік-водій.

Нагадаємо, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали, як б’ють FPV-дронами окупантів. На одному з опублікованих відео видно, як росіяни намагалися втекти від безпілотників, але це їм не вдалося.

Источник: Ракурс


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