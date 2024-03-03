Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Один FPV-дрон знищив російський десант на БМП. Скріншот з відео

Один український FPV-дрон знищив 11 окупантів на БМП (ВІДЕО)

3 бер 2024, 20:18
999

Українські FPV-дрони продовжують наводити жах на російських загарбників.


.

Оператори Сил оборони майстерно керують такими безпілотниками, що щодня додає військових втрат росії. Лише один дрон може завдати великих втрат окупантам. Про один із таких випадків 3 березня повідомив Telegram-канал «Батальйон безпілотних систем».

Поблизу Авдіївки дрон-камікадзе під управлінням бійців Третьої штурмової бригади уразив російський десант на бойовій машині піхоти. Внаслідок влучання були ліквідовані дев’ять окупантів, які перебували «на броні», командир БМП та механік-водій.

Нагадаємо, бійці 47-ї окремої механізованої бригади показали, як б’ють FPV-дронами окупантів. На одному з опублікованих відео видно, як росіяни намагалися втекти від безпілотників, але це їм не вдалося.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів