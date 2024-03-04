Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киевской области взорвался дом, фото: ГСЧС

Взрыв разрушил дом под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

4 мар 2024, 13:56
999

На Київщині у селі Трипілля сьогодні, 4 березня, вибух зруйнував житловий будинок, розташований на вулиці Тюленіна.


.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 05.46.

По прибуттю рятувальників встановлено, що відбувся вибух та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Внаслідок вибуху зазнала термічних опіків жінка 1954 року народження, — зазначають у ДСНС.

Пожежу було ліквідовано о 06.35, причина вибуху встановлюється.

На Київщині вибухнув будинок, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров