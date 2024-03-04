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На Київщині вибухнув будинок, фото: ДСНС
Вибух зруйнував будинок під Києвом (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192987-vybuh-zruynuvav-budynok-pid-kyievom-foto-video.htmlРакурс
На Київщині у селі Трипілля сьогодні, 4 березня, вибух зруйнував житловий будинок, розташований на вулиці Тюленіна.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 05.46.
По прибуттю рятувальників встановлено, що відбувся вибух та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Внаслідок вибуху зазнала термічних опіків жінка 1954 року народження, — зазначають у ДСНС.
Пожежу було ліквідовано о 06.35, причина вибуху встановлюється.
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