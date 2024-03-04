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Ракурс
На Київщині вибухнув будинок, фото: ДСНС

Вибух зруйнував будинок під Києвом (ФОТО, ВІДЕО)

4 бер 2024, 13:56
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На Київщині у селі Трипілля сьогодні, 4 березня, вибух зруйнував житловий будинок, розташований на вулиці Тюленіна.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників о 05.46.

По прибуттю рятувальників встановлено, що відбувся вибух та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Внаслідок вибуху зазнала термічних опіків жінка 1954 року народження, — зазначають у ДСНС.

Пожежу було ліквідовано о 06.35, причина вибуху встановлюється.

На Київщині вибухнув будинок, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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