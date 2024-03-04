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В Киеве задержаны серийные квартирники, фото: Нацполиция
Серийный квартирник пытался подорвать полицейских гранатой в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n192990-seriynyy-kvartirnik-pytalsya-podorvat-policeyskih-granatoy-v-kieve-foto-video.htmlРакурс
У Києві серійний квартирник намагався підірвати гранатою оперативників, котрі його затримували.
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Про це сьогодні, 4 березня, повідомила прес-служба поліції Києва.
Зазначається, що під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку столичного главку та Дарницького управління поліції викрили двох місцевих мешканців у вчиненні крадіжки з зоомагазину.
Двоє чоловіків «спеціалізувалися» на крадіжках з квартир та магазинів. Їх викрили та затримали оперативники управління карного розшуку поліції Києва, — вказано в повідомленні. — Під час затримання один з фігурантів намагався підірвати поліцейських гранатою. Правоохоронці затримали зловмисника та перехопили боєприпас.
Зазначається, що:
- зловмисники за допомогою лома відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, після чого викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин;
- завантажили викрадене в транспортний засіб та намагались поїхати, проте їх наздогнали співробітники поліції;
- 36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце; завдяки злагодженим діям оперативників карного розшуку боєприпас було перехоплено та розряджено, а зловмисника затримано.
Встановлено, що спільники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, крім того один з них обвинувачується у вчиненні квартирних крадіжок, та його справа наразі слухається в суді, — зазначають у поліції.
Фігурантам повідомили про підозру за частиною четвертою статті 185 — крадіжка, поєднана із проникненням та вчинена в умовах воєнного стану.
Крім того, порушнику, який погрожував поліцейським гранатою, повідомлено про підозру за частиною першою статті 263 — незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, та за статтею 348 — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція найбільшого покарання передбачає довічне позбавлення волі, — розповіли у поліції.
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