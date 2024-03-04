У Києві затримали серійних квартирників, фото: Нацполіція

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У Києві серійний квартирник намагався підірвати гранатою оперативників, котрі його затримували.

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Про це сьогодні, 4 березня, повідомила прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку столичного главку та Дарницького управління поліції викрили двох місцевих мешканців у вчиненні крадіжки з зоомагазину.

Двоє чоловіків «спеціалізувалися» на крадіжках з квартир та магазинів. Їх викрили та затримали оперативники управління карного розшуку поліції Києва, — вказано в повідомленні. — Під час затримання один з фігурантів намагався підірвати поліцейських гранатою. Правоохоронці затримали зловмисника та перехопили боєприпас.

Зазначається, що:

зловмисники за допомогою лома відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, після чого викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин;

завантажили викрадене в транспортний засіб та намагались поїхати, проте їх наздогнали співробітники поліції;

36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце; завдяки злагодженим діям оперативників карного розшуку боєприпас було перехоплено та розряджено, а зловмисника затримано.

Встановлено, що спільники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, крім того один з них обвинувачується у вчиненні квартирних крадіжок, та його справа наразі слухається в суді, — зазначають у поліції.

Фігурантам повідомили про підозру за частиною четвертою статті 185 — крадіжка, поєднана із проникненням та вчинена в умовах воєнного стану.