Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n192991-rashisty-pytalis-pritvoritsya-mertvymi-chtoby-spastis-ot-dronov-video.html

Ракурс

Російські загарбники прикидаються мертвими, намагаючись врятуватися від українських дронів.

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Відео з подібними епізодами сьогодні, 4 березня, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї Окремої механізованої бригади.

Божевільні росіяни знову думають, що прикинувшись мертвими залишаться непомітними. Їх «товариші», які дотримувалися такої тактики могли б розповісти, що вона недієва, але це обговорять вже разом у пеклі, — наголошується в описі відео.

Зазначається, що на відео показана робота бійців 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї ОМБр.

Під час боїв за Авдіївку восени 2023 року у Telegram-каналі бригади вже повідомлялося про застосування рашистами подібної тактики. Тоді загарбники, прикидаючись мертвими, лягали біля трупів своїх «побратимів» або ж накриваються ганчірками. Проте якісні камери дозволяли операторам БПЛА фіксувати навіть незначні рухи окупантів.