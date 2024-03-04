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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Рашисти намагалися прикинутися мертвими, щоб врятуватися від дронів (ВІДЕО)

4 бер 2024, 15:28
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Російські загарбники прикидаються мертвими, намагаючись врятуватися від українських дронів.


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Відео з подібними епізодами сьогодні, 4 березня, опубліковане у Telegram-каналі 47-ї Окремої механізованої бригади.

Божевільні росіяни знову думають, що прикинувшись мертвими залишаться непомітними. Їх «товариші», які дотримувалися такої тактики могли б розповісти, що вона недієва, але це обговорять вже разом у пеклі, — наголошується в описі відео.

Зазначається, що на відео показана робота бійців 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї ОМБр.

Під час боїв за Авдіївку восени 2023 року у Telegram-каналі бригади вже повідомлялося про застосування рашистами подібної тактики. Тоді загарбники, прикидаючись мертвими, лягали біля трупів своїх «побратимів» або ж накриваються ганчірками. Проте якісні камери дозволяли операторам БПЛА фіксувати навіть незначні рухи окупантів.

Джерело: Ракурс


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