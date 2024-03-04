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Ракурс
Рашист застрелився за автомата на полі бою, скріншот відео

Російський загарбник застрелився на полі бою (ВІДЕО)

4 бер 2024, 12:38
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Поранений російський загарбник застрелився з автомата на полі бою.


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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Черговий окупант вирішив не змінювати доброї російської традиції та самоденацифікувався. І ось щоразу дивуєшся як безтурботно і буденно вони це роблять, — наголосив журналіст. — За грішним заняттям російського солдата підловили аеророзвідники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюються.

Джерело: Ракурс


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