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Рашист застрелився за автомата на полі бою, скріншот відео
Російський загарбник застрелився на полі бою (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192984-rosiyskyy-zagarbnyk-zastrelyvsya-na-poli-bou-video.htmlРакурс
Поранений російський загарбник застрелився з автомата на полі бою.
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Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Черговий окупант вирішив не змінювати доброї російської традиції та самоденацифікувався. І ось щоразу дивуєшся як безтурботно і буденно вони це роблять, — наголосив журналіст. — За грішним заняттям російського солдата підловили аеророзвідники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюються.
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