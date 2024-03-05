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Ракурс
Пограничники с февраля используют реестр "Обериг" для противодействия уклонистам

Пограничники с февраля используют реестр «Обериг» для противодействия уклонистам

5 мар 2024, 12:51
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З середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати реєстр «Оберіг», щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.


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Державна прикордонна служба 5 березня повідомила, що разом з Міноборони налагодила обмін між базою даних ДПСУ та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних.

Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна швидко перевірити онлайн через реєстр Оберіг.

Протягом 3-х останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів.

Источник: Ракурс


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