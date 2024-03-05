Прикордонники з лютого використовують реєстр "Оберіг" для протидії ухилянтам

https://racurs.ua/ua/n193025-prykordonnyky-z-lutogo-vykorystovuut-reiestr-oberig-dlya-protydiyi-uhylyantam.html

Ракурс

З середини лютого Державна прикордонна служба розпочала використовувати реєстр «Оберіг», щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон.

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Державна прикордонна служба 5 березня повідомила, що разом з Міноборони налагодила обмін між базою даних ДПСУ та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Це дозволяє викривати підроблені документи та оперативно перевіряти інформацію про військовозобов’язаних.

Раніше для того, щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати безпосередньо з представниками ТЦК та СП. Зараз інформацію щодо цього можна швидко перевірити онлайн через реєстр Оберіг.

Протягом 3-х останніх тижнів прикордонники зупинили 230 спроб незаконного перетину кордону з використанням підроблених документів.