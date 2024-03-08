Враг активизировался на нескольких участках возле Авдеевки. Карта: DeepState

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Ракурс

Авдіївський напрямок зараз чи не найскладніший на всьому фронті.

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Останні дні ворог не припиняє тиснути західніше окупованої Авдіївки. Росіяни активізувалися на кількох ділянках біля міста, а один з основних ударів противника зосереджений на північну частину Бердичів. Загарбники хочуть витіснити Сили оборони у західну частину села. Про це ресурс DeepState 8 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що в Орлівці противник тисне у східній частині села, щоб повністю ним оволодіти та проводить диверсійні удари південніше Семенівки.

З Тоненьким ситуація важка. Росіяни атакують з півночі та півдня цього населеного пункту. Українські військові вибили підрозділ рф з будинків, де вони вже вивішувати свої триколори.

Звісно, зараз вже повним ходом почалося створення нормальних укріплених оборонних рубежів, але на цій ділянці вони мали бути підготовлені завчасно. А сьогодні хлопцям доводиться платити власними кров’ю та життями, щоб виграти цей дорогоцінний час для вибудови «підготовлених рубежів», — зазначили в DeepState.

Нагадаємо, в ОСУВ «Таврія» заявляли, що росіяни активізувалися на Оріхівському напрямку, біля Роботиного. Попередні дні там було затишшя, або ворог здійснював кілька атак за добу. Однак 6 березня на цій ділянці фронту окупанти здійснили 16 спроб прориву західніше села Вербове та в районі села Роботине.