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Кирилл Тимошенко, фото: Офис президента

Экс-советник Ермака Тимошенко стал советником министра обороны — СМИ

8 мар 2024, 20:41
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Кирило Тимошенко, колишній заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака, з 1 березня почав працювати радником міністра оборони Рустема Умєрова.


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Про це повідомляє видання NV з посиланням на відповідь Міністерства оборони на відповідний запит.

Посаду штатного радника міністра оборони Тимошенко обіймає з 1 березня — саме тоді видали наказ про його призначення, — зазначає видання.

Зазначається, що в Міноборони повідомили, що Тимошенко:

  • займається медіа та комунікаціями;
  • координує інформаційну політику в міністерстві та підпорядкованих структурах;
  • вибудовує «єдиний інформаційний порядок денний в Силах оборони України на час дії воєнного стану».

Відповідь Міністерства оборони на запит, фото: NV

Тимошенко обіймав посаду заступника голови Офісу президента з 2019 року і був куратором програми «Велике будівництво».

У жовтні 2022 року у ЗМІ з’явилися повідомлення, що Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors надала Україні для гуманітарних місій і вивезення громадян із зони бойових дій. У січні 2023 року його звільнили з Офісу президента.

Джерело: NV

Источник: Ракурс


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