Кирилл Тимошенко, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n193135-eks-sovetnik-ermaka-timoshenko-stal-sovetnikom-ministra-oborony-smi.html

Ракурс

Кирило Тимошенко, колишній заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака, з 1 березня почав працювати радником міністра оборони Рустема Умєрова.

.

Про це повідомляє видання NV з посиланням на відповідь Міністерства оборони на відповідний запит.

Посаду штатного радника міністра оборони Тимошенко обіймає з 1 березня — саме тоді видали наказ про його призначення, — зазначає видання.

Зазначається, що в Міноборони повідомили, що Тимошенко:

займається медіа та комунікаціями;

координує інформаційну політику в міністерстві та підпорядкованих структурах;

вибудовує «єдиний інформаційний порядок денний в Силах оборони України на час дії воєнного стану».

Тимошенко обіймав посаду заступника голови Офісу президента з 2019 року і був куратором програми «Велике будівництво».

У жовтні 2022 року у ЗМІ з’явилися повідомлення, що Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors надала Україні для гуманітарних місій і вивезення громадян із зони бойових дій. У січні 2023 року його звільнили з Офісу президента.

Джерело: NV