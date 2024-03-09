С начала года россия уже более 340 раз применила химическое оружие против ВСУ

россия активно применяет химическое оружие против Украины

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росія продовжує застосовувати проти Збройних сил України токсичні хімічні речовини, заборонені Конвенцією про хімічну зброю.

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Про це під час виступу на 105-й сесії Виконавчої ради ОЗХЗ заявив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич, повідомляє агентство «Укрінформ».

рф послідовно та постійно порушує правила ведення війни та продовжує застосовувати проти Збройних сил України токсичні хімічні речовини, заборонені Конвенцією про хімічну зброю, — наголосив він.

Посол зазначив, що російська армія стрімко збільшує обсяг і розширює географію використання токсичних хімікатів, що також є порушенням конвенції.

Лише в 2024 році ми зафіксували 346 випадків застосування токсичних хімічних речовин — це еквівалентно шести порушенням рф конвенції на день, — наголосив він. — Застосування хімічної зброї розглядається ворогом як засіб досягнення тактичної переваги і деморалізації ЗСУ. Мета застосування — отруєння військовослужбовців ЗСУ та виштовхування їх з укріплених позицій.

Карасевич зазначив, що:

станом на 1 березня розслідуються 1 тис. 60 випадків застосування хімічних речовин росією. Наразі підтверджено 72 факти такого використання;

основним засобом доставлення боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами є БПЛА, що скидають газові гранати типу К-51 (71%);

станом на лютий 2024 року в закладах охорони здоров’я України зареєстровані 946 випадків надання медичної допомоги українським військовослужбовцям у зв’язку з отруєнням невідомою речовиною, що сталися в районах бойових дій.

Він наголосив, що Україна вважає ці задокументовані випадки та звернення військовослужбовців ЗСУ за медичною допомогою свідченням систематичності та грубим порушенням державою-агресором положень конвенції.

Посол додав, що українська влада активно збирає докази, пов’язані з порушеннями росією конвенції, і надаватиме технічному секретаріату Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та державам-учасницям інформацію про хід розслідування у встановленому порядку.

Джерело: «Укрінформ»