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Рашисты совершили очередную ночную ракетную атаку «шахедами», фото: «Цензор.нет»

35 «шахедов» уничтожили силы ПВО Украины в ночь на 10 марта (ИНФОГРАФИКА)

10 мар 2024, 08:43
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 березня, здійснили чергову повітряну атаку проти України.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснив атаку:

  • чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині;
  • 39 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків безпілотників — мис Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).

В результаті бойової роботи збито 35 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що більшість цілей було знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.

Источник: Ракурс


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