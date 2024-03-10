Рашисты совершили очередную ночную ракетную атаку «шахедами», фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n193170-35-shahedov-unichtojili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-10-marta-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 березня, здійснили чергову повітряну атаку проти України.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснив атаку:

чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині;

39 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків безпілотників — мис Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край рф).

В результаті бойової роботи збито 35 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що більшість цілей було знищено силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. Також до відбиття повітряного нападу залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, засоби РЕБ.