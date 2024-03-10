Рашисты продолжают обстреливать Херсонщину, фото: Национальная полиция

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Російські загарбники продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини.

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Минулої доби задля ураження цивільної інфраструктури та мирного населення Херсонщини рашисти застосовували танки, артилерію, міномети, дрони-камікадзе, а також скидали боєприпаси з БпЛА. Про це сьогодні. 10 березня, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

В результаті обстрілів зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення, — вказано в повідомленні.

Зафіксовані такі випадки:

у Херсонському районі під вогнем перебували Антонівка, Білозерка, Станіслав, Садове, Олександрівка та Придніпровське;

на території Бериславського району ворог атакував Томарине, Осокорівку та безпосередньо районний центр;

у Херсоні під час артилерійського обстрілу Дніпровського району були пошкоджені три багатоповерхівки, будівлі навчального та медичного закладів, два приватні будинки, газова труба. Внаслідок вибухів снарядів у Корабельному районі були пошкоджені приватний будинок і газогін низького тиску, а у Центральному районі — багатоповерховий будинок;

у Станіславі ворог скерував FPV-дрон на одне із домоволодінь. В результаті пошкоджень зазнали приватний будинок, гараж і два цивільні автомобілі;

Олександрівку військові рф обстріляли з артилерії, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок;

у Томариному військові рф скидали боєприпаси з БПЛА та застосовували дрони-камікадзе. В результаті було пошкоджено господарську будівлю;

Осокорівка зазнала артилерійського обстрілу, внаслідок чого 4 приватні оселі були пошкоджені;

також безпілотниками окупанти атакували Берислав, Антонівку і Садове;

Придніпровське зазнало танкового обстрілу.

За фактами воєнних злочинів армії рф розпочаті чотири кримінальних провадження. Проводяться слідчі заходи для належного документування та розслідування злочинів.