Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты продолжают обстреливать Херсонщину, фото: Национальная полиция

Последствия российских обстрелов правобережья Херсонщины показала полиция (ФОТО)

10 мар 2024, 11:42
999

Російські загарбники продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини.


.

Минулої доби задля ураження цивільної інфраструктури та мирного населення Херсонщини рашисти застосовували танки, артилерію, міномети, дрони-камікадзе, а також скидали боєприпаси з БпЛА. Про це сьогодні. 10 березня, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

В результаті обстрілів зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення, — вказано в повідомленні.

Зафіксовані такі випадки:

  • у Херсонському районі під вогнем перебували Антонівка, Білозерка, Станіслав, Садове, Олександрівка та Придніпровське;
  • на території Бериславського району ворог атакував Томарине, Осокорівку та безпосередньо районний центр;
  • у Херсоні під час артилерійського обстрілу Дніпровського району були пошкоджені три багатоповерхівки, будівлі навчального та медичного закладів, два приватні будинки, газова труба. Внаслідок вибухів снарядів у Корабельному районі були пошкоджені приватний будинок і газогін низького тиску, а у Центральному районі — багатоповерховий будинок;
  • у Станіславі ворог скерував FPV-дрон на одне із домоволодінь. В результаті пошкоджень зазнали приватний будинок, гараж і два цивільні автомобілі;
  • Олександрівку військові рф обстріляли з артилерії, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок;
  • у Томариному військові рф скидали боєприпаси з БПЛА та застосовували дрони-камікадзе. В результаті було пошкоджено господарську будівлю;
  • Осокорівка зазнала артилерійського обстрілу, внаслідок чого 4 приватні оселі були пошкоджені;
  • також безпілотниками окупанти атакували Берислав, Антонівку і Садове;
  • Придніпровське зазнало танкового обстрілу.

За фактами воєнних злочинів армії рф розпочаті чотири кримінальних провадження. Проводяться слідчі заходи для належного документування та розслідування злочинів.

Рашисти продовжують обстрілювати Херсонщину, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров