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Рашисти продовжують обстрілювати Херсонщину, фото: Національна поліція
Наслідки російських обстрілів правобережжя Херсонщини показала поліція (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193175-naslidky-rosiyskyh-obstriliv-pravoberejjya-hersonschyny-pokazala-policiya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини.
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Минулої доби задля ураження цивільної інфраструктури та мирного населення Херсонщини рашисти застосовували танки, артилерію, міномети, дрони-камікадзе, а також скидали боєприпаси з БпЛА. Про це сьогодні. 10 березня, повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.
В результаті обстрілів зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, будівлі навчального та медичного закладів, гаражі, транспортні засоби, газогони та господарські приміщення, — вказано в повідомленні.
Зафіксовані такі випадки:
- у Херсонському районі під вогнем перебували Антонівка, Білозерка, Станіслав, Садове, Олександрівка та Придніпровське;
- на території Бериславського району ворог атакував Томарине, Осокорівку та безпосередньо районний центр;
- у Херсоні під час артилерійського обстрілу Дніпровського району були пошкоджені три багатоповерхівки, будівлі навчального та медичного закладів, два приватні будинки, газова труба. Внаслідок вибухів снарядів у Корабельному районі були пошкоджені приватний будинок і газогін низького тиску, а у Центральному районі — багатоповерховий будинок;
- у Станіславі ворог скерував FPV-дрон на одне із домоволодінь. В результаті пошкоджень зазнали приватний будинок, гараж і два цивільні автомобілі;
- Олександрівку військові рф обстріляли з артилерії, внаслідок чого був пошкоджений приватний будинок;
- у Томариному військові рф скидали боєприпаси з БПЛА та застосовували дрони-камікадзе. В результаті було пошкоджено господарську будівлю;
- Осокорівка зазнала артилерійського обстрілу, внаслідок чого 4 приватні оселі були пошкоджені;
- також безпілотниками окупанти атакували Берислав, Антонівку і Садове;
- Придніпровське зазнало танкового обстрілу.
За фактами воєнних злочинів армії рф розпочаті чотири кримінальних провадження. Проводяться слідчі заходи для належного документування та розслідування злочинів.
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