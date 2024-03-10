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Послушайте наших людей – глава УГКЦ о призыве Франциска сдаться и начать переговоры с РФ
Послушайте наших людей — глава УГКЦ о призыве Франциска сдаться и начать переговорыhttps://racurs.ua/n193183-poslushayte-nashih-ludey-glava-ugkc-o-prizyve-franciska-sdatsya-i-nachat-peregovory.htmlРакурс
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відреагував на слова Папи Римського Франциска про те, що для України було б «мужнім вчинком» підняти «білий прапор» і почати переговори з рф.
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Про це йдеться на сайті УГКЦ.
Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна поранена, але непокорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на думку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії; послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах, — сказав він під час зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку.
До всіх, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України перемогти, голова УГКЦ порадив «йти до Сповіді».
Хто з вас не вірить у перемогу України — йдіть до Сповіді! Тому що це означає, що ми мало довіряємо живому Богу, який присутній у тілі українського народу, — сказав Шевчук.
УГКЦ підпорядковується Папі Римському. Святослав Шевчук був затверджений Папою головою УГКЦ у 2011 році.
У Ватикані також пояснили слова Папи Римського Франциска про заклик до капітуляції України.
Папа вживає термін «білий прапор» і у відповідь використовує запропонований інтерв’юєром образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир’я, досягнуте завдяки відвазі переговорів. В іншому місці інтерв’ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: «Переговори ніколи не є капітуляцією , — так виправдовується Маттео Бруні, директор прес-служби Ватикану.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також відреагував на заяву папи римського Франциска, який порадив Україні «набратися мужності, щоб підняти білий прапор».
Як щодо того, щоб для рівноваги заохотити путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир одразу ж настав би без потреби в переговорах, — написав Сікорський.
Свою заяву Папа Римський Франциск зробив у лютому в інтерв’ю швейцарській телерадіокомпанії RSI. Агентство Reuters отримало стенограму та елементи відео з розмови.
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