Послухайте наших людей - глава УГКЦ про заклик Франциска здатися і почати переговори

https://racurs.ua/ua/n193183-posluhayte-nashyh-ludey-glava-ugkc-pro-zaklyk-francyska-zdatysya-i-pochaty-peregovory.html

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Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відреагував на слова Папи Римського Франциска про те, що для України було б «мужнім вчинком» підняти «білий прапор» і почати переговори з рф.

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Про це йдеться на сайті УГКЦ.

Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна поранена, але непокорена! Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на думку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії; послухайте наших людей у Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах, — сказав він під час зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку.

До всіх, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України перемогти, голова УГКЦ порадив «йти до Сповіді».

Хто з вас не вірить у перемогу України — йдіть до Сповіді! Тому що це означає, що ми мало довіряємо живому Богу, який присутній у тілі українського народу, — сказав Шевчук.

УГКЦ підпорядковується Папі Римському. Святослав Шевчук був затверджений Папою головою УГКЦ у 2011 році.

У Ватикані також пояснили слова Папи Римського Франциска про заклик до капітуляції України. Папа вживає термін «білий прапор» і у відповідь використовує запропонований інтерв’юєром образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир’я, досягнуте завдяки відвазі переговорів. В іншому місці інтерв’ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, Папа чітко заявив: «Переговори ніколи не є капітуляцією , — так виправдовується Маттео Бруні, директор прес-служби Ватикану. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також відреагував на заяву папи римського Франциска, який порадив Україні «набратися мужності, щоб підняти білий прапор».