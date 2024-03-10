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Нарушитель границы бежал в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме (ВИДЕО)
Нарушитель границы бежал в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193192-narushitel-granicy-bejal-v-lateksnoy-maske-plasche-mantii-i-gidrokostume-video.htmlРакурс
Порушник у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався «магічно» зникнути з України.
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Як повідомили 10 березня у Держприкордонслужбі, чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови.
До «подорожі» порушник готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці. Вплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер. Справу скеровано до суду.
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