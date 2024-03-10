Нарушитель границы бежал в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n193192-narushitel-granicy-bejal-v-lateksnoy-maske-plasche-mantii-i-gidrokostume-video.html

Ракурс

Порушник у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався «магічно» зникнути з України.

.

Як повідомили 10 березня у Держприкордонслужбі, чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови.

До «подорожі» порушник готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці. Вплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер. Справу скеровано до суду.