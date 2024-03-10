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Ракурс
Порушник кордону втікав у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі

Порушник кордону втікав у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі (ВІДЕО)

10 бер 2024, 19:11
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Порушник у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався «магічно» зникнути з України.


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Як повідомили 10 березня у Держприкордонслужбі, чоловік перевтілився у міфічного персонажа, щоб непомітно пробратися до Молдови.

До «подорожі» порушник готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці. Вплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер. Справу скеровано до суду.

Джерело: Ракурс


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